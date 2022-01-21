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Petkimspor seri hedefliyor

Petkimspor seri hedefliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe Beko'yu evinde uzatmada yenerek çıkışa geçen Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe Beko'yu evinde uzatmada yenerek çıkışa geçen Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Ligde halen 16 maçta 3 galibiyetle düşme hattında bulunan Petkim, 11 galibiyetle yarışın iddialı ekiplerinden Galatasaray'ı yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı istiyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haber

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