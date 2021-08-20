Petkimspor sahaya indi
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Petkimspor sahaya indi

Petkimspor sahaya indi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Aliağa Petkimspor, antrenmanlara başladı.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Aliağa Petkimspor, antrenmanlara başladı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezonu antrenör Can Sevim yönetiminde ENKA Spor Salonu'nda açan Aliağa temsilcisi, zorlu maraton öncesi 9-11 Eylül tarihleri arasında Pınar Karşıyaka ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in katılımıyla Ege Cup'a ev sahipliği yapacak.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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