Petkimspor, Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan 32 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım ile sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan 32 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım ile sözleşme imzaladı.

Aliağa ekibinden, "Aramıza hoş geldin Nusret Yıldırım" başlığıyla yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 1989 doğumlu Nusret Yıldırım, yeni sezonda mücadelemiz için ter dökecek" ifadelerine yer verildi.Petkimspor, daha önce şutör guard Erol Can Çinko, uzun forvet Metehan Akyel ve Hırvat pivot Darko Planinic ile anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı