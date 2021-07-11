Petkimspor, Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Petkimspor, Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Petkimspor, Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan 32 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım ile sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan 32 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım ile sözleşme imzaladı.

Aliağa ekibinden, "Aramıza hoş geldin Nusret Yıldırım" başlığıyla yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 1989 doğumlu Nusret Yıldırım, yeni sezonda mücadelemiz için ter dökecek" ifadelerine yer verildi.Petkimspor, daha önce şutör guard Erol Can Çinko, uzun forvet Metehan Akyel ve Hırvat pivot Darko Planinic ile anlaşmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Petek Dinçöz Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Petkimspor, Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 13:50:36. #1.15#

title