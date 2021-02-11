Petkimspor nefes aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde istikrarsız sonuçlarla alt sıralardan kurtulamayan Petkimspor, en yakın rakiplerinden Galatasaray'ı deplasmanda 89-65 yenerek moral buldu. Rakibi karşısında Dorukhan'ın 18, Okben ve Ray'in 17'şer sayılık katkısıyla farkı 29 sayıya kadar taşıyan Petkim, son 3 maçta 2'nci, toplamda ise 21 maçta 8'inci galibiyetini elde ederek düze çıktı.

Milli araya mutlu giren Aliağa temsilcisinde Litvanyalı Antrenör Kestutis Kemzura maçın ardından, "Sahaya iyi bir oyun planıyla çıkıp bunu iyi uyguladık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Konsantrasyonumuz yüksekti. Kritik anlarda doğru oyunu oynadık. Bence herkes görevini iyi yaptı ve oyun planımıza sadık kaldı. Kazanmamızın en önemli sebebi de bu" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı