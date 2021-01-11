Petkimspor nefes aldı
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Petkimspor nefes aldı

11.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:35
Petkimspor nefes aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki 9 oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından çıktığı maçları kaybedince Play-Off hattından inip alt sıralara demir atan Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle silkindi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki 9 oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından çıktığı maçları kaybedince Play-Off hattından inip alt sıralara demir atan Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle silkindi. Üst üste 3 yenilgiden sonra rakibini evinde 98-77 mağlup etmeyi başaran Aliağa ekibi 14 haftada 6 galibiyete ulaşıp takımda yaşanan salgın döneminde oynayamadığı 2 maç eksiğine rağmen Play-Off hattına yeniden göz kırptı. Petkimspor'da Adriyatik Ligi ekiplerinden FMP Belgrad'tan transfer edilen Okben Ulubay, ilk 5'te görev aldığı ilk maçında 16 sayı, 2 ribaund, 5 asistle oynadı. Okben, gençlerde milli takımlarda birlikte görev yapıp Yıldızlar 2012 Avrupa Şampiyonası'nda birlikte altın madalya kazandığı Petkimsporlu Ege Arar'la ilk kez kulüp bazında takım arkadaşı oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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