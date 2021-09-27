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Petkimspor mağlubiyete üzgün

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor mağlubiyete üzgün

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Pınar Karşıyaka'ya evinde 92-59 gibi farklı sonuçla mağlup olan Petkimspor büyük moral bozukluğu yaşarken, antrenör Can Sevim takımının performansına öfkelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Pınar Karşıyaka'ya evinde 92-59 gibi farklı sonuçla mağlup olan Petkimspor büyük moral bozukluğu yaşarken, antrenör Can Sevim takımının performansına öfkelendi. Petkim'le ilk resmi maçına çıkan genç çalıştırıcı, çok kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Hem savunmada hem de hücumda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Yeni bir takımız ve sisteme alışmak zaman alıyor" dedi.

"Böyle oynamaya hakkımız yok, bu biz değiliz" diyen Sevim, "Hiçbir hazırlık maçında böyle değildik. İlk resmi maçımız olmasının gerginliği mi bilemedim. Oyuncuların bu takımın bir sistemi olduğunu ve kendi oyunlarını oynayamayacaklarını anlamaları lazım. Sisteme uyulmazsa ve bu şekilde oynamaya devam edersek bu tarz sonuçlar kaçınılmaz olur. Bunu hemen değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.Petkimspor haftaya Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak.


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Haber: Petkimspor mağlubiyete üzgün - Haberler Spor
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