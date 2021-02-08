Petkimspor istikrara hasret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Petkimspor istikrara hasret

08.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:01
Petkimspor istikrara hasret

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde, THY EuroLeague'de son haftaların formda takımı Fenerbahçe Beko'ya direnemeyip sahadan 80-67 mağlubiyetle ayrılan Petkimspor, seri galibiyete hasret kaldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde, THY EuroLeague'de son haftaların formda takımı Fenerbahçe Beko'ya direnemeyip sahadan 80-67 mağlubiyetle ayrılan Petkimspor, seri galibiyete hasret kaldı. Ligde art arda 4 yenilgiden sonra geçen hafta Darüşşafaka Tekfen'i erteleme sınavında mağlup ederek nefes alan Petkim, Fenerbahçe önünde fren yaptı. Bu sezon yalnız ilk yarıda üst üste 3 galibiyet alan Aliağa temsilcisi, ardından 12 maçtır seri galibiyete hasret kaldı.

Son 12 maçlık periyotta yalnız 3 kez kazanabilen Petkimspor, toplam 20 maçta 7 galibiyetle Play-Off hedefinin uzağında bulunuyor. Ligde çarşamba günü Galatasaray deplasmanına çıkacak yeşil-beyazlılarda Antrenör Kestutis Kemzura, "Fenerbahçe gibi takımlara karşı oynarken baştan sona konsantre olmanız gerekiyor. Yoğunluk çok yüksek olmalı. Biz bunu geniş bir süreye yayamadık" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Leyla Şahin Usta
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Selami Şahin
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Serdar Aziz
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Petkimspor istikrara hasret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:09:10. #1.16#
title