Petkimspor ile Fethiye potada rakip

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Aliağa Petkimspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Aliağa Petkimspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşı karşıya gelecek. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda son anlarda mağlup olan Petkimspor'un 23 maçta 9 galibiyeti bulunuyor. Takımda yaşanan boykot krizini aşmaya çalışan Fethiye ise 23 haftada 5 galibiyetle düşme hattında son sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı