Petkimspor hız kesmedi
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Petkimspor hız kesmedi

28.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:48
Petkimspor hız kesmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle sezona verilen aradan sonra düşme hattındaki OGM Ormanspor'u 83-76 yenen Petkimspor, son 4 maçta 3 galibiyetle çıkışını sürdürdü.

ING Basketbol Süper Ligi'nde FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle sezona verilen aradan sonra düşme hattındaki OGM Ormanspor'u 83-76 yenen Petkimspor, son 4 maçta 3 galibiyetle çıkışını sürdürdü. Uzun süre alt sıralarda kaldığı ligde yeniden silkinen Petkim, 22 haftada 9 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını koparıp iyice rahatladı. 

Petkimspor Antrenörü Kestutis Kemzura, galibiyete rağmen halen düzeltmeleri gereken şeyler olduğunu söyledi. Kemzura, "Özellikle ikinci periyotta ortaya koyduğumuz iyi oyun farkı oluşturdu. Harcadığımız pozisyonlar yüzünden maçı zamanında bitiremedik. Son bölümde yaptığımız hatalara rağmen şans yanımızdaydı. İyi savunma yaptık ve önemli atışları isabete dönüştürdük. Galibiyetten dolayı mutluyuz ama bazı şeyleri düzeltmemiz lazım" açıklamasını yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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