Petkimspor galibiyetle döndü
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi Ankara Turnuvası'na katılan ligin yeni ekibi Petkimspor, son maçta Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi.
06.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:32
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi Ankara Turnuvası'na katılan ligin yeni ekibi Petkimspor, son maçta Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi. Petkimspor'da Wimbush 12, Dorukhan ve Ege 11'er sayıyla skora katkı yaptı. Bu galibiyetle Aliağa ekibi turnuvayı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.
Kaynak: DHA