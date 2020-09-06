Petkimspor galibiyetle döndü
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Petkimspor galibiyetle döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi Ankara Turnuvası'na katılan ligin yeni ekibi Petkimspor, son maçta Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi.

Petkimspor galibiyetle döndü
06.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:32

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi Ankara Turnuvası'na katılan ligin yeni ekibi Petkimspor, son maçta Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi. Petkimspor'da Wimbush 12, Dorukhan ve Ege 11'er sayıyla skora katkı yaptı. Bu galibiyetle Aliağa ekibi turnuvayı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.


Kaynak: DHA

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