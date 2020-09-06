Petkimspor galibiyetle döndü ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi Ankara Turnuvası'na katılan ligin yeni ekibi Petkimspor, son maçta Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi Ankara Turnuvası'na katılan ligin yeni ekibi Petkimspor, son maçta Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi. Petkimspor'da Wimbush 12, Dorukhan ve Ege 11'er sayıyla skora katkı yaptı. Bu galibiyetle Aliağa ekibi turnuvayı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Kaynak: DHA