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Petkimspor galibiyeti çok özlemiş

Petkimspor galibiyeti çok özlemiş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda 92-65 yenen Aliağa Petkimspor, derin bir nefes aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda 92-65 yenen Aliağa Petkimspor, derin bir nefes aldı. Ligde daha önce ilk ve tek galibiyetini Türk Telekom önünde alan düşme hattında son sıradaki Petkimspor, kritik zaferle alt sıralarda rakipleriyle arasındaki farkın açılmasını önledi.

Birkaç haftadır iyi basketbol oynadıklarını ancak kazanamadıklarını betirten Antrenör Can Sevim, "Önemli olan savunma yapabilmemizdi çünkü savunmayı doğru yaparsak kazanmak için skor üretebilecek çok oyuncumuz var. Savunma direncinden vazgeçmeyip kazanan taraf olduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz lazım" açıklamasını yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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