Petkimspor, Galatasaray deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçta tek galibiyet alabilen Petkimspor, sezona milli maçlar nedeniyle verilecek aradan önceki son sınavda yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takım da bu sezon 20 haftada 7'şer galibiyet elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı