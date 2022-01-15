Petkimspor evinde Fenerbahçe Beko ile oynayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon puan tablosunda en alt sıradan bir türlü kurtulamayan Aliağa Petkimspor, yarın ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon puan tablosunda en alt sıradan bir türlü kurtulamayan Aliağa Petkimspor, yarın ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Antrenör Burak Gören yönetimindeki ilk maçta geçen hafta deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 91-79 yenilen Petkimspor, ligde 15 maçta 2 galibiyet, 13 yenilgi aldı. Petkim'in takımda yaşanan 6 koronavirüs vakası yüzünden ay başında ertelenen Beşiktaş Icrypex maçının tarihi ise henüz açıklanmadı. Hafta içinde Turkish Airlines Euroleague'de Olympiakos'u yenen Fenerbahçe ise ligde 15 maçta 13 galibiyet elde etti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri