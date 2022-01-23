Petkimspor devamını getiremedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta dev rakibi Fenerbahçe Beko'yu evinde uzatmada mağlup ederek puan tablosunda en alt sıradan kurtulmak için umutlanan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray NEF'e diş geçiremedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta dev rakibi Fenerbahçe Beko'yu evinde uzatmada mağlup ederek puan tablosunda en alt sıradan kurtulmak için umutlanan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray NEF'e diş geçiremedi. Maçtan önce dizinden sakatlanan Malcolm Thomas'ın son anda kadrodan çıkartıldığı Aliağa ekibi, 96-73'lük mağlubiyete engel olamadı. Ligde 17 maçta 3 galibiyet, 14 mağlubiyetle son sırada kalan Petkimspor, önümüzdeki hafta Tofaş'ı konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri