Petkimspor deplasmanda Beşiktaş önünde
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Petkimspor deplasmanda Beşiktaş önünde

05.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:59
Petkimspor deplasmanda Beşiktaş önünde

ING Basketbol Süper Ligi'nde son oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanarak çıkışa geçen Petkimspor, yarın deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanarak çıkışa geçen Petkimspor, yarın deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde Play-Off hattındaki Beşiktaş'ın 12, Petkimspor'un 9 galibiyeti bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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