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Petkimspor deplasmanda

Petkimspor deplasmanda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 haftada aldığı 1 galibiyetle son sıradan kurtulamayıp üst üste 7 maçından mağlubiyetle ayrılan Aliağa Petkimspor, yarın Semt77 Yalovaspor'a konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 haftada aldığı 1 galibiyetle son sıradan kurtulamayıp üst üste 7 maçından mağlubiyetle ayrılan Aliağa Petkimspor, yarın Semt77 Yalovaspor'a konuk olacak. 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.15'te yapılacak. Ligin yeni ekiplerinden Yalovaspor, 12 maçta 4 galibiyet aldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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