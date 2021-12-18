Petkimspor deplasmanda
ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 haftada aldığı 1 galibiyetle son sıradan kurtulamayıp üst üste 7 maçından mağlubiyetle ayrılan Aliağa Petkimspor, yarın Semt77 Yalovaspor'a konuk olacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 haftada aldığı 1 galibiyetle son sıradan kurtulamayıp üst üste 7 maçından mağlubiyetle ayrılan Aliağa Petkimspor, yarın Semt77 Yalovaspor'a konuk olacak. 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.15'te yapılacak. Ligin yeni ekiplerinden Yalovaspor, 12 maçta 4 galibiyet aldı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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