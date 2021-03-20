Petkimspor deplasmanda
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Petkimspor deplasmanda

20.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:06
Petkimspor deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 2 yenilgiyle alt sıralardan kurtulamayan Petkimspor, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 2 yenilgiyle alt sıralardan kurtulamayan Petkimspor, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Petkimspor bu randevu öncesinde 24 haftada 9 galibiyet elde etti. Gaziantep ekibi ise 12 galibiyetle Play-Off yarışı veriyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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