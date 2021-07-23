Petkimspor'dan yabancı takviyesi

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Petkimspor, transferde Bahçeşehir Koleji'nden ABD'li uzun forvet Peyton Aldridge'i renklerine bağladı.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Petkimspor, transferde Bahçeşehir Koleji'nden ABD'li uzun forvet Peyton Aldridge'i renklerine bağladı. Petkimspor Antrenörü Can Sevim'in 2 sezon önce Afyon Belediyespor'dan öğrencisi olan 26 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu geçen sezon ligde 4.6 sayı, 2.6 ribaund, Eurocup'ta ise 4.2 sayı, 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı. Petkimspor, transferde daha önce Ormanspor'dan şutör guard Erol Can Çinko, Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Metehan Akyel, Pınar Karşıyaka'dan uzun forvet Nusret Yıldırım, Hırvat pivot Darko Planinic ve Beşiktaş'tan guard Ömer Yasir Küçük'ü almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı