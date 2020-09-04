Petkimspor'dan ilk galibiyet
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Petkimspor'dan ilk galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Petkimspor, sezon öncesi katıldığı Ankara Turnuvası'ndaki ikinci maçında Ormanspor'u 84-79 mağlup etti.

Petkimspor'dan ilk galibiyet
04.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:35

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Petkimspor, sezon öncesi katıldığı Ankara Turnuvası'ndaki ikinci maçında Ormanspor'u 84-79 mağlup etti. Turnuvadaki ilk maçta Türk Telekom'a 68-66 yenilenen Aliağa temsilcisinde yeni transferden Wimbush 16 sayı, son yabancı transfer 27 yaşındaki ABD'li pivot Steve Zack ise 12 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Petkimspor, Ankara Turnuvası'nı yarın Gaziantep Basketbol sınavıyla tamamlayacak.


Kaynak: DHA

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