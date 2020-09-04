Petkimspor'dan ilk galibiyet ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Petkimspor, sezon öncesi katıldığı Ankara Turnuvası'ndaki ikinci maçında Ormanspor'u 84-79 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Petkimspor, sezon öncesi katıldığı Ankara Turnuvası'ndaki ikinci maçında Ormanspor'u 84-79 mağlup etti. Turnuvadaki ilk maçta Türk Telekom'a 68-66 yenilenen Aliağa temsilcisinde yeni transferden Wimbush 16 sayı, son yabancı transfer 27 yaşındaki ABD'li pivot Steve Zack ise 12 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Petkimspor, Ankara Turnuvası'nı yarın Gaziantep Basketbol sınavıyla tamamlayacak.

Kaynak: DHA