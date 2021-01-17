Petkimspor'dan acı fren
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Petkimspor'dan acı fren

17.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:09
Petkimspor'dan acı fren

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 mağlubiyet ve 2 maç eksiğiyle Play-Off hattından çıkıp alt sıralara demir attıktan sonra geçen hafta Büyükçekmece Basketbol'e evinde yenerek silkinen Petkimspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor deplasmanında fren yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 mağlubiyet ve 2 maç eksiğiyle Play-Off hattından çıkıp alt sıralara demir attıktan sonra geçen hafta Büyükçekmece Basketbol'e evinde yenerek silkinen Petkimspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor deplasmanında fren yaptı. Bir ara 30 sayı farkla yenik duruma düştüğü deplasmanda salondan 94-76 mağlup ayrılan Petkim, yükselişe geçme fırsatını tepti. Aliağa temsilcisi 15 maçta 6 galibiyet, 9 mağlubiyetle dipten kurtulamadı. Yeşil-beyazlı ekip haftaya İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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