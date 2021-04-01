Petkimspor'da yine koronavirüs kabusu
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Petkimspor'da yine koronavirüs kabusu

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Petkimspor'da yine koronavirüs kabusu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor yine koronavirüs vakalarıyla boğuşuyor.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor yine koronavirüs vakalarıyla boğuşuyor. Geçen aralık ayında takımda toplam 9 oyuncunun koronavirüse yakalandığı Aliağa temsilcisinde bu kez de teknik heyeti salgın vurdu. Petkimspor'da Antrenör Kestutis Kemzura ve bütün teknik ekip koronavirüse yakalandı.

Semptom gösteren Litvanyalı antrenör ve yardımcılarına yapılan PCR testleri pozitif sonuçlandı. Petkimspor kurmaylarının teknik heyette yaşanan vakalar nedeniyle Basketbol Federasyonu'na yaptığı başvuru üzerine takımın ligin 27'nci haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te evinde Tofaş'la oynaması gereken karşılaşma ertelendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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