Petkimspor'da Yiğit kiralık gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petkimspor'da Yiğit kiralık gitti

Petkimspor'da Yiğit kiralık gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, genç oyuncusu Yiğit Karalar'ı kiralık gönderdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, genç oyuncusu Yiğit Karalar'ı kiralık gönderdi. Yiğit, sezon sonuna kadar Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akran Gemlik Basketbol'da forma giyecek. 18 yaşında, 1.94 boyundaki forvet bu sezon ligde 4 maçta süre alabilmişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title