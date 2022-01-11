Petkimspor'da Yiğit kiralık gitti
ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, genç oyuncusu Yiğit Karalar'ı kiralık gönderdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, genç oyuncusu Yiğit Karalar'ı kiralık gönderdi. Yiğit, sezon sonuna kadar Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akran Gemlik Basketbol'da forma giyecek. 18 yaşında, 1.94 boyundaki forvet bu sezon ligde 4 maçta süre alabilmişti.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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