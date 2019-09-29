Petkimspor'da tayfun üzüntüsü

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Petkimspor, sezon öncesi Tayfun Erülkü'nün sakatlığıyla sarsıldı.

29.09.2019 12:34
Petkimspor'da tayfun üzüntüsü

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Petkimspor, sezon öncesi Tayfun Erülkü'nün sakatlığıyla sarsıldı. Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'dan transfer edilen tecrübeli oyun kurucunun antrenmanda çapraz bağları koptu. Bursa'da ameliyat olan Tayfun, 6 ay parkelerden uzak kalacak.

Kaynak: DHA
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