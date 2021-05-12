Petkimspor'da Kemzura ile yollar ayrıldı
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Petkimspor'da Kemzura ile yollar ayrıldı

Petkimspor'da Kemzura ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son hafta Bahçeşehir Koleji'ni yenerek kıl payı kümede kalmayı başaran Petkimspor'da Litvanyalı antrenör Kestutis Kemzura'yla yollar ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son hafta Bahçeşehir Koleji'ni yenerek kıl payı kümede kalmayı başaran Petkimspor'da Litvanyalı antrenör Kestutis Kemzura'yla yollar ayrıldı.

Sezon boyunca 30 maçta 10 galibiyet alabilen Aliağa temsilcisinde Kemzura'nın kontratındaki ikinci yıl çıkış opsiyonu kullanıldı. Petkimspor'un yeni antrenör adaylarının arasına Ertuğrul Erdoğan, Ahmet Çakı ve Can Sevim'i aldığı öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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