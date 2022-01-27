Petkimspor'da Foreman da gitti

ING Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı transfer hamlelerine rağmen halen 17 maçta 14 yenilgiyle düşme hattında son sırada bulunan Aliağa Petkimspor'da sezon başında alınan Justin Wright-Foreman'la da yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı. 24 yaşındaki ABD'li guard, Petkim'de 14 maçta 16.7 sayı, 3.1 ribaund, 2.5 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Spor