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Petkimspor'da Foreman da gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
Petkimspor'da Foreman da gitti

ING Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı transfer hamlelerine rağmen halen 17 maçta 14 yenilgiyle düşme hattında son sırada bulunan Aliağa Petkimspor'da sezon başında alınan Justin Wright-Foreman'la da yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı transfer hamlelerine rağmen halen 17 maçta 14 yenilgiyle düşme hattında son sırada bulunan Aliağa Petkimspor'da sezon başında alınan Justin Wright-Foreman'la da yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı. 24 yaşındaki ABD'li guard, Petkim'de 14 maçta 16.7 sayı, 3.1 ribaund, 2.5 asist ortalamalarıyla görev yaptı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, Aliağa, Spor, Haber

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