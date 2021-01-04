Petkimspor'da düşüş sürüyor
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Petkimspor'da düşüş sürüyor

04.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:13
Petkimspor'da düşüş sürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ne de 77-72 mağlup olan Petkimspor, ilk yarıyı moralsiz kapattı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ne de 77-72 mağlup olan Petkimspor, ilk yarıyı moralsiz kapattı. Son 5 maçta 4'üncü yenilgisini alan Aliağa temsilcisi, takımda yaşanan koronavirüs vakalarının ardından çıktığı 2 sınavdan da eli boş ayrıldı. Koronavirüs vakaları nedeniyle 2 maçı ertelenen Petkimspor, 13 maçta 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle sondan ikinci sıraya geriledi. Petkim, ikinci yarının ilk haftasında 10 Ocak Pazar günü Büyükçekmece'yi ağırlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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