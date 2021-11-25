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Petkimspor'da Conger gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor'da Conger gitti

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 8 mağlubiyetle son sıraya demir atan Aliağa Petkimspor'da kadrodan ikinci ayrılık gerçekleşti.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 8 mağlubiyetle son sıraya demir atan Aliağa Petkimspor'da kadrodan ikinci ayrılık gerçekleşti. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Planinic'ten sonra sezon başında alınan isimlerden Demitrius Conger'la da yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı. Conger, ligde 7 maçta 7.9 sayı, 5.1 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı. Sezon başında yepyeni bir kadro kuran Petkimspor, kötü gidiş üzerine geçen haftalarda da Daniel Hamilton, Doğukan Şanlı, Murat Kozan ve Malcolm Thomas'ı transfer etmişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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