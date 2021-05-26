Petkimspor'da Can Sevim'in güveni tam

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'da Kestutis Kemzura'nın yerine antrenörlük görevine getirilen Can Sevim, başarılı olacaklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'da Kestutis Kemzura'nın yerine antrenörlük görevine getirilen Can Sevim, başarılı olacaklarını söyledi. Aliağa temsilcisi, Can Sevim'in imzasını resmen açıklarken, son olarak 3 sezon Afyon Belediyespor'u çalıştıran 38 yaşındaki antrenör, "Petkim çok güçlü bir camia. Türk basketbolunda önemli başarılar elde edebilecek imkanlara, potansiyele sahip. Çok yüksek bütçelerle yola çıkmadan iyi bir kadro kuracağız. Basamakları birlikte adım adım çıkıp başarı çıtasını yükselteceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı