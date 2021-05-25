Petkimspor'da Can Sevim dönemi

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında kıl payı kümede kalmayı başardıktan sonra Litvanyalı çalıştırıcı Kestutis Kemzura'yla yollarını ayıran Petkimspor, antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında kıl payı kümede kalmayı başardıktan sonra Litvanyalı çalıştırıcı Kestutis Kemzura'yla yollarını ayıran Petkimspor, antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdi. Aliağa temsilcisi, 1 sezonu Türkiye Basketbol Ligi'nde olmak üzere 3 yıldır Afyon Belediyespor'u çalıştıran genç antrenörle anlaşmaya vardı. Sevim, resmi imzayı attıktan sonra yeni sezon kadrosunu oluşturmak için Genel Menajer Levent Türknas ve yönetimle çalışmalara başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş