Petkimspor'da Burak Gören dönemi
ING Basketbol Süper Ligi'nde Can Sevim'le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor, antrenörlük görevine Burak Gören'i getirdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Can Sevim'le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor, antrenörlük görevine Burak Gören'i getirdi.
Geçtiğimiz haftalarda 4.5 yıldır görev yaptığı Türk Telekom'dan ayrılan tecrübeli çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı açıklandı. Petkimspor, ligde 14 maçta 2 galibiyetle son sırada yer alıyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet