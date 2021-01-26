Petkimspor çıkış peşinde
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Petkimspor çıkış peşinde

26.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:19
Petkimspor çıkış peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Pınar Karşıyaka'ya 85-75 yenilerek ligin dibine demir atan Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda Tofaş'la karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Pınar Karşıyaka'ya 85-75 yenilerek ligin dibine demir atan Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda Tofaş'la karşı karşıya gelecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak 12'nci hafta erteleme maçı saat 19.00'da başlayacak. İzmir temsilcisi, Play-Off yarışı veren rakibini yenerek moral bulmak istiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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