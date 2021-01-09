Petkimspor çıkış arıyor
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Petkimspor çıkış arıyor

09.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:05
Petkimspor çıkış arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybederek ilk yarıyı alt sıralarda tamamlayan Petkimspor, yarın Büyükçekmece Basketbol'u konuk edeceği ikinci yarının ilk sınavında çıkış arayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybederek ilk yarıyı alt sıralarda tamamlayan Petkimspor, yarın Büyükçekmece Basketbol'u konuk edeceği ikinci yarının ilk sınavında çıkış arayacak.

Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Ligde oynaması gereken ilk yarının 2 maçı takımda yaşanan 9 koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Petkimspor, 13 maçta 5 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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