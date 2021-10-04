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Petkimspor bu kez alkışı haketti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor bu kez alkışı haketti

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Pınar Karşıyaka'ya 33 sayı farkla yenilerek moralsiz başlayan Aliağa Petkimspor, ikinci hafta zorlu deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya da 71-63 yenilse de mücadeleisiyle alkış aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Pınar Karşıyaka'ya 33 sayı farkla yenilerek moralsiz başlayan Aliağa Petkimspor, ikinci hafta zorlu deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya da 71-63 yenilse de mücadeleisiyle alkış aldı. Güçlü rakibi karşısında geriden gelip öne geçerek başa baş performans sergileyen Petkim, son anlarda mağlup olmaktan kurtulamadı. Maç sonrası geçen hafta tepki gösterdiği oyuncularını bu kez kutlayan Petkimspor Antrenörü Can Sevim, "Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe gibi bir Euroleague takımını 71 sayıda tutmak kolay değil. Maçın sonunda da birkaç kolay hata, top kaybı sonucunda maalesef kaybettik" dedi.

Sezona zorlu bir fikstürle başlayan Aliağa temsilcisinde Can Sevim, "Fikstürden herkes geçecek. Bir tek biz bu fikstürü oynamıyoruz. Herkes sırasıyla bu takımlarla oynayacak. Tabii ki çok zorlu bir fikstür, kuvvetli takımlarla üst üste oynuyoruz ama şunu gösterdiğimize inanıyorum; Fenerbahçe gibi bir takıma karşı bunu yapabiliyorsak eğer eminim ki diğer takımlara karşı da bunu yapabilir ve kazanırız da. Yeni bir takımız. Bir oluşum sürecindeyiz tabii ki. Sistemin oturması için zamana ihtiyacımızın olduğu gözüküyor. Yine de kazanarak devam edersek bu süreci hızlandıracağız mutlaka. En kısa sürede de galibiyetlerin başlayacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.


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