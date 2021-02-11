Petkimspor Başantrenörü Kemzura: "Oyun planımıza sadık kalmamız Galatasaray karşısında galibiyeti getirdi"

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Galatasaray'ı 89-65 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, oyun planına sadık kalarak galibiyet aldıklarını bildirdi.

Kemzura, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına iyi bir oyun planıyla çıktıklarını ve bunu iyi uyguladıklarını kaydetti. Tüm oyuncularını kutlayan Kemzura, şu ifadeleri kullandı:

"Konsantrasyonumuz yüksekti. Kritik anlarda doğru oyunu oynadık. Galatasaray'ın hızlı hücuma iyi çıktığını biliyorduk, buna karşı aldığımız önlemleri birkaç pozisyon dışında iyi uyguladık. Genel anlamda işler yolundaydı. Alan savunmamıza geçmemiz bize yardımcı oldu. Herkes görevini çok iyi yaptı. Oyun planımıza sadık kalmamız Galatasaray karşısında galibiyeti getirdi. O yüzden mutluyum."

OGM Ormanspor maçında sonra bu sezon 2. dış saha galibiyetine ulaşan Aliağa Petkimspor'un toplamda 8 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunuyor. İzmir temsilcisi 29 puan ve averajla 11. sırada yer aldığı ligde verilecek aradan sonra 27 Şubat Cumartesi günü OGM Ormanspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz