Petkimspor-Bahçeşehir Koleji: 72-77
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Petkimspor-Bahçeşehir Koleji: 72-77

03.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:00
Petkimspor-Bahçeşehir Koleji: 72-77

SALON: EnkaHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ali Şakacı (xx), Hüseyin Çelik (xx)PETKİMSPOR: Ray (xxx) 18, Ege (xxx) 12, Vasiliauskas (xxx) 11, Wimbush (x) 5, Hummer (xxx) 10, Zack (xx) 8,Yiğitcan (x), Dorukhan (x) 2, Canberk (xx) 6, Boran (x), Hakan (x)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones (xxx) 13, İsmet (x)...

SALON: Enka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ali Şakacı (xx), Hüseyin Çelik (xx)PETKİMSPOR: Ray (xxx) 18, Ege (xxx) 12, Vasiliauskas (xxx) 11, Wimbush (x) 5, Hummer (xxx) 10, Zack (xx) 8,Yiğitcan (x), Dorukhan (x) 2, Canberk (xx) 6, Boran (x), Hakan (x)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones (xxx) 13, İsmet (x) 4, Green (xxx) 23, Burak Can (xx) 6, Owens (x) 2, Evans (xxx) 18, Robinson (xx) 8, Hadi (x) 3, Erkan (x), Thomas (x)1. PERİYOT: 19-16İLK YARI: 34-403. PERİYOT: 59-57ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne evinde 77-72 mağlup oldu. Ligde bu sonuçla ilk yarıyı 15 maçta 6 galibiyetle tamamlayan Bahçeşehir Koleji'nde Green 23, Evans 18 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Takımda yaşanan 9 koronavirüs vakasının ardından çıktığı üst üste ikinci maçı da kaybeden 2 maçı eksik Petkimspor ise 5 galibiyette kaldı.

Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 19-16 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyotta 24 sayı atarak, rakibine 15 sayı şansı veren Bahçeşehir, soyunma odasına 6 sayı farkla önde girdi: 34-40. Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Petkimspor farkı kapatıp 59-57'le son 10 dakikaya önde başladı. Dördüncü periyotta son 1 dakikaya 70-71 girildi. Son anlarda kontrolü yeniden eline alan Bahçeşehir Koleji, Evans ve Green'in basketleriyle farkı 6 sayıya çıkarıp salondan 77-72 galip ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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