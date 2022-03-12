Petkimspor - Afyon Belediye basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Petkimspor - Afyon Belediye ne zaman, hangi tarihe ertelendi?
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Türkiye Basketbol Federasyonu bu hafta oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. Bu hafta oynanacak maçlardan birisi de Petkimspor - Afyon Belediye oldu. Peki, Petkimspor - Afyon Belediye basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Petkimspor - Afyon Belediye ne zaman, hangi tarihe ertelendi? İşte bilgiler...
Petkimspor - Afyon Belediye maçı saat kaçta başlıyor? Petkimspor - Afyon Belediye maçı iptal mi edildi? Petkimspor - Afyon Belediye ertelendi mi? Petkimspor - Afyon Belediye basketbol maçı yok mu, neden yok? Petkimspor - Afyon Belediye ne zamana, hangi tarihe ertelendi?
Petkimspor - Afyon Belediye basketbol maçı normalde bugün 12 Mart Cumartesi saat 20:15'de oynanacaktı. Fakat yoğun hava şartları nedeniyle maç ileriki tarihe ertelendi. Maç bugün oynanmayacak. Ayrıca ligdeki diğer basketbol maçları da oynanmayacak.
Petkimspor - Afyon Belediye maçı kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Petkimspor - Afyon Belediye maçı ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağı henüz belli olmadı.
Maç, İzmir'da, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
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