Petkimspor'a koronavirüs ertelemesi
10.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:27
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'a yapılan koronavirüs testlerinde 6 oyuncu, 2 çalışanda pozitif vakaya rastlandı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'a yapılan koronavirüs testlerinde 6 oyuncu, 2 çalışanda pozitif vakaya rastlandı. PCR testleri pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Basketbol Federasyonu kulüpte 6 oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı için ligde pazar günü oynanacak Tofaş maçını ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı