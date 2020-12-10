Petkimspor'a koronavirüs ertelemesi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'a yapılan koronavirüs testlerinde 6 oyuncu, 2 çalışanda pozitif vakaya rastlandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'a yapılan koronavirüs testlerinde 6 oyuncu, 2 çalışanda pozitif vakaya rastlandı. PCR testleri pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Basketbol Federasyonu kulüpte 6 oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı için ligde pazar günü oynanacak Tofaş maçını ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı