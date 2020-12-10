Petkimspor'a koronavirüs ertelemesi
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Petkimspor'a koronavirüs ertelemesi

10.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:27
Petkimspor'a koronavirüs ertelemesi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'a yapılan koronavirüs testlerinde 6 oyuncu, 2 çalışanda pozitif vakaya rastlandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'a yapılan koronavirüs testlerinde 6 oyuncu, 2 çalışanda pozitif vakaya rastlandı. PCR testleri pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Basketbol Federasyonu kulüpte 6 oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı için ligde pazar günü oynanacak Tofaş maçını ileri bir tarihe erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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