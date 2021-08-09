Petkimspor 2 yabancı daha alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Petkimspor 2 yabancı daha alacak

Petkimspor 2 yabancı daha alacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Can Sevim'i getirip kadrosunu büyük oranda yenileyen Petkimspor, 2 yabancı oyuncu daha alacak.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Can Sevim'i getirip kadrosunu büyük oranda yenileyen Petkimspor, 2 yabancı oyuncu daha alacak. Şimdiye kadar dış transferde Pınar Karşıyaka'dan uzun forvet Nusret Yıldırım, Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Metehan Akyel ve Ormanspor'dan guard Erol Can Çinko, Beşiktaş'tan guard Ömer Yasir Küçük, Hırvat pivot Darko Planinic ve ABD'li uzun forvet Peyton Aldridge'i kadrosuna kattıktan sonra son olarak ülkemizde daha önce Darüşşafaka'da oynayan Porto Rikolu 28 yaşında, 1.85 boyundaki ğuard Gary Browne'ı transfer eden Aliağa temsilcisi, yabancı şutör guard ve kısa forvet takviyesi de yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Gülben Ergen Yonca Evcimik İbrahim Çelikkol
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Petkimspor 2 yabancı daha alacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 13:29:45. #1.15#

title