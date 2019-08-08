Petkim, yılın ilk yarısında 5.9 milyar lira ciroya ulaştı

08.08.2019 16:29

SOCAR Türkiye'nin iştiraki, petrokimya şirketi Petkim'in açıkladığı yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarına göre, şirketin yılın ilk yarısında ki net satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40 artışla 5.9 milyar lira olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 890 milyon liraya yükseldi.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Dijitalleşme ekibimiz şu ana kadar 40'ın üzerinde proje yürüttü. Bu projeleri makine öğrenmesi, yapay zeka, görüntü tanıma, robotik süreç otomasyonu gibi teknolojileri kullanarak gerçekleştirdik. Etilen Fabrikamızda uyguladığımız Etilen Fırın Optimizasyon Modeli (EFOM) Projesi bunlardan sadece biri... Bu proje sayesinde eskiden haftada bir kez yapılan sekiz fırın çalıştırma senaryosu yerine artık her 15 dakikada bir 54 milyar senaryo üretebiliyoruz." dedi.

Mammadov, Ekim 2018'de açılan ve test çalışmaları tamamlanan STAR Rafineri'den ilk altı ayda 260 bin ton hammadde aldıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü, "Kültürel dönüşüm ve değer yaratma programı 'Petkim Benim' kapsamında yürüttüğümüz operasyonel mükemmellik çalışmalarımızın da faydalarını görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın katkısıyla uygulamaya geçirdiğimiz ve şirketimize katkı sağlayan bu programı kesintisiz sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

- İstanbul