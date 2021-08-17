Petkim, yılın ikinci çeyreğinde tüm zamanların en iyi dönem performansını gördü

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 325 milyon lira oldu.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 325 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim bu yılın nisan-haziran döneminde tüm zamanların en iyi finansal performansını yaşadı.

Petkim'in bu dönemde toplam cirosu 7 milyar 397 milyon liraya ulaştı. Şirketin ilk 6 aylık net karı ise toplam 2 milyar 216 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya piyasalarında Asya ve Amerika bağlantılı tedarik zincirindeki kırılmalar ve bunlara bağlı ihtiyaç fazlası alımın oluşturduğu talebin, Petkim'in de üreticisi olduğu ürün fiyatlarında global bir yükselişe yol açtığına dikkat çekerek, "Üretim maliyetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 110 seviyelerinde arttığı, nafta fiyatlarındaki artışın da geçen yıla göre yüzde 60'ları bulduğu bir dönemde STAR Rafineri ile kesintisiz entegre üretimimiz, Petkim'de karlılığı yükselten bir diğer önemli etken oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mammadov, söz konusu dönemde gerçekleşen 7 milyar 397 milyon liralık toplam cironun 2 milyar 649 milyon lirasının ticari satışlar olduğuna değinerek, "Elde ettiğimiz karlılığı öncelikli olarak şirketimizin borçluluk seviyesinin azaltılması hedefimizle uygun şekilde değerlendirerek kısa vadeli borçlarımızı yaklaşık 90 milyon dolar azalttık. Bu durum, net faiz masraflarımızı azalttığı için net karımıza da olumlu bir etki yaptı. Tüm bunlara ek olarak, aktif büyüklüğümüzü yüzde 23, öz kaynaklarımızı da yüzde 29 arttırarak finansal pozisyonumuzu güçlendirdik ve şirketimizin uzun vadeli değerinin artmasına önemli katkıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç