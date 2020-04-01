Petkim, tıbbi malzeme ve ambalaj hammaddelerinin üretimine ağırlık verdi Petkim, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede, üretim planını iç piyasanın ihtiyacına yönelik olarak sürdürüyor.

Petkim, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede, üretim planını iç piyasanın ihtiyacına yönelik olarak sürdürüyor. Kaynak: Dunya.com