Petkim, tıbbi malzeme ve ambalaj hammaddelerinin üretimine ağırlık verdi
Petkim, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede, üretim planını iç piyasanın ihtiyacına yönelik olarak sürdürüyor.
01.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:57
Petkim, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede, üretim planını iç piyasanın ihtiyacına yönelik olarak sürdürüyor.
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Kaynak: Dunya.com