Petkim Spor, Manisa Büyükşehir Belediye'yi 79-75 mağlup etti
Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 79-75 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 79-75 mağlup etti.
Salon: Enka
Hakemler: Murat Ciner xx, Mesut Öztürk xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
Petkimspor: Patrick Ronald Rembert xx 10, Hakan Yapar x 19, Recep Doğrusöz xx 17, Mert Çevik x 3, Cemal Nalga x 2, Yancy Derınger Gates xxx 12, Şahin Ekmen xxx 12, Berkay Bayar x, Serkan Menteşe x 4, Umut Geçen x, Koray Uzunhasan x
Antrenör: Arda Vekiloğlu
Manisa Büyükşehir Belediye: Isıah Umpıng xxx 19, Cenk Şekeroğlu xx 12, Aliacan Güney x 15, Jesse Johannes Hunt xx 19, Burak Can Dilmaç x 2, Özgür Şahin x 6, Tolgahan Kaan Birer x 2, Oğulcan Metehan Deniz xx, Mert Ulutaş xx
Antrenör: Ceyhun Cabadak
1. Periyot: 24-19 (Petkimspor lehine)
Devre: 46-41 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 68-58 (Petkimspor lehine)
(İsmail Hakkı Ergün/İHA)