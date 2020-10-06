PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı
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PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı

06.10.2020 00:30 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:34
PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde,faaliyet gösteren PETKİM klor fabrikasında iddiaya göre HCL tankında yarılma sonucu yaşanan sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde,faaliyet gösteren PETKİM klor fabrikasında iddiaya göre HCL tankında yarılma sonucu yaşanan sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında meydaha geldi. Aliağa ilçesinde kurulu bulunan PETKİM Klor Fabrikasında HTC (Asit tankı) tankında yarılma meydana geldi. Bunun ardından tankta sızıntı yaşanırken, yakınında bulunan 3 işçi etkilendi. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine,fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılardan Ümit G. Çiğli Eğitim ve Araşırma Hastanesine, Cem C. ve Mahmut Ç. ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Bu arada sızıntının yaşandığı tanka, fabrika bünyesinde görevli uzman ekipler tarafından  müdahale edildi. Sızıntı kısa sürede giderilirken, endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Tankın onarımı ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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