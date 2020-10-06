PETKİM Klor Fabrikasında asit tankında sızıntı: 3 yaralı (2)
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PETKİM Klor Fabrikasında asit tankında sızıntı: 3 yaralı (2)

06.10.2020 02:20 | Son Güncelleme: 06.10.2020 02:24
PETKİM Klor Fabrikasında asit tankında sızıntı: 3 yaralı (2)

PETKİM: ASİT KAÇAĞI MEYDANA GELMİŞ, 3 ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIRPetkim Klor Alkali Fabrikası'nda asit tankından kaynaklanan sızıntı nedeniyle 3 kişinin etkilendiği olayla ilgili PETKİM yönetiminden açıklama yapıldı.

PETKİM: ASİT KAÇAĞI MEYDANA GELMİŞ, 3 ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

Petkim Klor Alkali Fabrikası'nda asit tankından kaynaklanan sızıntı nedeniyle 3 kişinin etkilendiği olayla ilgili PETKİM yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamada, tedavi altına alınan 3 personelin durumlarının iyi olduğu belirtilerek, acil şifa dileğinde bulunuldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Petkim Klor Alkali Fabrikası'ndaki bir tankta 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.00 sularında asit kaçağı meydana gelmiş, 3 çalışma arkadaşımız maalesef bu kaçak nedeniyle yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi Göz Hastalıkları biri ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı görüşü ve değerlendirilmesi almak üzere hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Değerli çalışma arkadaşlarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını bildirir, SOCAR Türkiye Ailesi olarak acil şifalar dileriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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