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Petkim'in üretimi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 arttı

SOCAR Türkiye iştiraki Petkim'in üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 802 bin tona yükselirken, esas faaliyet karı 132,8 milyon lira oldu.

Petkim'in üretimi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 arttı
15.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:48

SOCAR Türkiye iştiraki Petkim'in üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 802 bin tona yükselirken, esas faaliyet karı 132,8 milyon lira oldu.

Petkim'in ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, şirketin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel çapta yaşanan talep daralmasına rağmen başarılı finansal sonuçlara imza attığı belirtildi.

Dünyada pek çok petrokimya ve rafineri tesisinin üretime ara verdiği Kovid-19 salgını sürecinde Petkim'in üretim ve ticari faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Petkim, yılın ilk çeyreğinde STAR Rafineri'nin sağladığı sinerjiyle toplam üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artırarak 802 bin tona yükseltti. Küresel piyasalardaki daralma, kurdaki yüksek volatilite ve ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen Petkim, satış hasılatında 2,8 milyar liraya ve esas faaliyet karında 132,8 milyon lirayı yakaladı. Petkim, bu dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin ihtiyacı olan tıbbi malzeme ve ambalaj ham maddeleri üretimine yoğunlaşarak talepleri karşılamak için 7 gün 24 saat kesintisiz üretimi sürdürüyor."

"Güçlü nakit pozisyonumuzu koruduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Kovid-19 salgını döneminde likiditeyi sağlamanın büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Yılın ilk çeyreğinde toplam satışlarımız 2,8 milyar liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş gösterse de tüm sektörlerin içinde bulunduğu zorlu süreç düşünüldüğünde aslında önemli bir başarı. Kurdaki volatiliteye, piyasalardaki daralmaya ve Kovid-19 etkisine rağmen satış hasılatında geçen yıla çok yakın bir rakamı yakalamak bu açıdan önemli. İlk çeyrekte bilançomuzda toplam varlıklarımızı artırırken kısa vadeli yükümlülüklerimizi 682 milyon lira azaltarak uzun vadeli yükümlülüklere dönüştürdük ve güçlü nakit pozisyonumuzu korumayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Mammadov, Petkim'in finansal sonuçlarında STAR Rafineri ile olan entegrasyonun önemli bir rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yaşanan kısıtlamalarla pek çok şirket ham madde sıkıntısı yaşarken biz ihtiyacımız olan naftayı STAR Rafineri'den, sorunsuz ve yüksek kalitede temin ediyoruz. Türkiye'nin iki büyük devinin birbirine entegre bir yapıda faaliyet göstermesinin ne kadar etkili olduğunu Kovid-19 salgını sırasında daha iyi gördük ve bunun avantajını yakaladık."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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