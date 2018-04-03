Petkim'in Kuruluş Yıldönümü

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, her sene yeni bir rekor kırarak hedeflerinin çok üzerine çıktıklarını söyledi.Petkim'in 53. kuruluş yıldönümü nedeniyle ENKA Spor Salonu'nda kutlama düzenlendi.

Programda konuşan Mammadov, gösterdikleri başarı nedeniyle çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Bir buçuk sene önce göreve geldiğinde bugünkü başarıları elde edeceğini hayal edemediğini kaydeden Mammadov, şöyle konuştu:

"Bugün ise bu bir gerçeklik. Her sene yeni bir rekor kırarak hedeflerimizin çok üzerine çıkıyoruz. Başarılarımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birimler arası ekipler oluşturduk, kendimiz için değil Türkiye için fark yarattık. Gelecekteki günlerde de Türkiye ekonomisinin gücüne güç katmak istiyoruz. Ürünlerimiz her sektörde kullanılıyor. Bu nedenle 'Petkim demek, Türkiye demek' diyoruz. Bizim gücümüz operasyon mükemmeliyetinden geliyor. Kendimizi sürekli geliştirmeli ve yenilemeliyiz."

Etkinlike "Yılın Fabrikası Ödülü" Aromatikler Fabrikası'na verildi, "Petkim Kırmızı" adlı futbol takımının İzmir Business Cup'da elde ettiği birincilik kutlandı.

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan çekilişlerde gelecek yıl Azerbaycan'da gerçekleşecek Formula 1 yarışlarını izleme şansı yakalayan üç çalışan belirlendi, bir çalışana otomobil hediye edildi.

Daha sonra Petkim Ritim Grubu müzik dinletisi sundu.