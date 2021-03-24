Petite maman Filmi

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Céline Sciamma imzalı Petite maman, hayatını kaybeden anneannesinin evinin toplanması için ebeveynlerine yardımcı olan ve eş zamanlı olarak civardaki ormanı keşfeden 8 yaşındaki Nelly'nin, kendisi yaşlarında ve annesiyle aynı adı taşıyan Marion ile tanışması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Yönetmen: Céline Sciamma

Senaryo: Céline Sciamma

Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne, Margot Abascal, Florès Cardo, Josée Schuller, Guylène Péan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Petite maman

Yapımcı Firma: France 3 Cinéma

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 72 dk.

Dağıtıcı Firma: France 3 Cinéma

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com