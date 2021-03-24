Petite maman Filmi
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Petite maman Filmi

24.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:21
Petite maman Filmi

Petite maman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Petite maman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Céline Sciamma imzalı Petite maman, hayatını kaybeden anneannesinin evinin toplanması için ebeveynlerine yardımcı olan ve eş zamanlı olarak civardaki ormanı keşfeden 8 yaşındaki Nelly'nin, kendisi yaşlarında ve annesiyle aynı adı taşıyan Marion ile tanışması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Yönetmen: Céline Sciamma

Senaryo: Céline Sciamma

Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne, Margot Abascal, Florès Cardo, Josée Schuller, Guylène Péan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Petite maman

Yapımcı Firma: France 3 Cinéma

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 72 dk.

Dağıtıcı Firma: France 3 Cinéma

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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