Petite maman Filmi
Petite maman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Petite maman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Céline Sciamma imzalı Petite maman, hayatını kaybeden anneannesinin evinin toplanması için ebeveynlerine yardımcı olan ve eş zamanlı olarak civardaki ormanı keşfeden 8 yaşındaki Nelly'nin, kendisi yaşlarında ve annesiyle aynı adı taşıyan Marion ile tanışması sonrası gelişen olayları anlatıyor.
Yönetmen: Céline Sciamma
Senaryo: Céline Sciamma
Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne, Margot Abascal, Florès Cardo, Josée Schuller, Guylène Péan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Petite maman
Yapımcı Firma: France 3 Cinéma
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: France 3 Cinéma
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Petite maman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com