PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Kalay: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı düzenlemeleri...
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PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Kalay: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı düzenlemeleri...

PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Kalay:
07.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:04

PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay, "Özellikle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü sürecin yönetilmesi konusunda tüm bakanlıklarımız ciddi bir mesai harcadı.

PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay, "Özellikle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü sürecin yönetilmesi konusunda tüm bakanlıklarımız ciddi bir mesai harcadı. Çok zamanlı, sektöre nefes aldıracak birtakım tedbirler ortaya kondu. Bu durumda ve olağanüstü süreçte zamanlaması anlamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı bu düzenlemeleri çok faydalı ve yerinde buluyoruz" dedi.

Ham petrol ve doğalgaz arama, üretim, işleme, depolama, taşıma ve rafinajı ile doğalgaz ithalat ve satışı alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı 47 üyesi bulunan Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneğiısı (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan petrol arama ve üretim sektörüne yönelik alınan kararın sektörü rahatlattığını aktardı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının sektöre etkilerini değerlendiren Kalay, "Dünyada neredeyse büyük bir nüfusun evde kaldığı, talebin düşüş gösterdiği bir ortamda sadece enerji sektörü değil, aklımıza gelecek tüm ekonomik faaliyetler olumsuz etkilenmiş durumda. Uluslararası ticaret, taşımacılık, otomotiv, enerji ve irtibat halindeki her ekonomik faaliyette bu belirsizliği kendi içinde yaşamakta. Biz de faaliyetlerimizi ve iletişimimizi geliştirip, belirsizliği takip etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda ucuzlaması ve düşmesi ülkemiz için pozitif bir gelişme"

Covid-19 salgını nedeniyle petrol ve akaryakıt sektöründe yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Kalay, talebin azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin Türkiye'ye olumlu yansımalarını aktardı. Kalay, "Türkiye bu süreçten karlı mı, zararlı mı çıkar sorusunun cevabını vermek çok kolay değil. Burada daha çok tedbir ve geleceğe yönelik yeni normale kendimizi adapte etme planlamasını yapmaya odaklanmalıyız. Bu olağanüstü süreç eninde sonunda daha normal bir hatta girecek. Ekonomik faaliyetler de yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak. Geleceğe yönelik planlamaların yapılması ve sürecin belirli tedbirlerle yönetilmesi bizim için öncelikli geliyor. Her olağanüstü, riskli durum kendi fırsatlarını da oluşturabilir. Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda ucuzlaması ve düşmesi, net ithalatçı olan ülkemiz için oldukça pozitif bir gelişme. Tabii ki bu pozitif etki ekonomik anlamda birtakım artılar sağlarken, uluslararası camiada talebin düşmesinden kaynaklı da düşük enerjiyle ortaya koyabileceğimiz mal, hizmet ve ürünlerin; pazarlanması, ihracatı ve satışında da negatif riski karşımıza getiriyor. Haliyle bunların dengesi ve öngörülebilir bir piyasa koşullarının oluşması hem bizim gibi arama üretim faaliyetleriyle uğraşan hem de doğalgaz ticaretiyle uğraşan firmalar için çok önemli. Piyasanın dengeye oturması ve geleceğe yönelik öngörülebilir bir pazarın oluşması hepimizin temennisi" dedi.

"2020 yılının ilk 3 ayında ham petrol üretiminde bir azalıştan bahsetmemiz mümkün değil"

Türkiye'deki arama-üretim operasyonlarını da değerlendiren Kalay, Covid-19 salgınının sektöre etkilerinden bahsetti. 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde ham petrol üretiminde herhangi bir azalış olmadığını belirten Kalay, "Ülkemizde şu anda 19-20 civarında yerli yatırımcı, 20-22 civarında da uluslararası yatırımcıyla arama üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Özellikle petrol arama ve üretim faaliyetleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Trakya Bölgesi'nde yoğunlaşıyor. Türkiye'deki diğer coğrafi alanlarda da faaliyetler var ama ana faaliyetlerimiz bu bölgelerde. Covid-19, faaliyetlerimizi yeniden gözden geçirmemizi, ötelenebilecek, bekletilecek yatırımların birazcık askıda kalması sinyalini veriyor. Diğer taraftan kısıtlı olan ham petrol üretimimizin bir aksaklığa uğramadan günlük üretim potansiyelimizi devam ettirmemiz de devam ediyor. Şu aşamada önemli olan günlük operasyonel üretim maliyetlerimizi kısmak ve kontrol altına almak öncelik konumuz. Bir önceki yılın ilk 3 ayıyla, 2020 yılının ilk 3 ayını karşılaştırdığımızda ham petrol üretiminde bir azalıştan bahsetmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Alınan karar günlük üretim potansiyelinin düşmemesi ve faaliyetlerin devamında bizlere nefes aldırdı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını dolayısıyla petrol arama ve üretim sektörüne yönelik alınan kararların olumlu sonuçlar doğurduğunu da dile getiren Kalay, "PETFORM camiası olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren birçok firmayla ortak hareket ederek, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere diğer tüm kamu otoriteleriyle de yakından ilişki içindeyiz. Bu sadece bu döneme ait ilişkin değil, rutin çalışma anlayışımız. Özellikle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü sürecin yönetilmesi konusunda tüm bakanlıklarımız ciddi bir mesai harcadı. Çok zamanlı, sektöre nefes aldıracak birtakım tedbirler ortaya kondu. Sokağa çıkma kısıtlaması gibi çok olağanüstü bir durumda kalmamıza rağmen İçişleri Bakanlığı genelgesine petrol faaliyetleri istisna kapsamında konularak bizim firmalarımızın, çalışanlarımızın, mühendislerimizin, ekipmanımızın, araçlarımızın; arazide, sahada üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde seyahatine olanak sağlayan bir istisna getirildi. Bu her şeyden önce günlük üretim potansiyelinin düşmemesi ve faaliyetlerin devamı anlamında bizlere nefes aldırdı. Özellikle firmalar, belirli bir ruhsata başvururken yıl bazında birtakım arama ve üretim yükümlülükleri ortaya koyuyorlar. Bunların da taahhüdünde bulunuyorlar. Bu taahhütler yine Bakanlığımız tarafından altı ay süreyle ötelendi. Haliyle bu belirsiz ortamda kontrolsüz ve plansız yapılabilecek birçok sektörümüze ilişkin operasyonel faaliyet daha iyi düzenlenebilir ve yeni koşullara adapte olunabilir şekilde planlanma olanağı getirdi. Bize ciddi bir zaman kazandırdı. Bu altı aylık süre; önümüzü görme, yeni yaklaşımlar ve gerçeklere göre revize işler yapılabilme şansı sundu. Bir başka gelişme de, arama ve üretim firmalarının yükümlülüklerinden biri olan devlete verilmesi gereken pay, üç ay süreyle ertelendi. Bu olağanüstü durumda firmalara nakit akış anlamında kolaylık sağladı. Mali yapımızı daha dirençli hale getirdi ve bu belirsiz ortamda geleceğe umutla bakarak faaliyetlerimizi organize etmek anlamında fayda sağladı. Bu durumda ve olağanüstü süreçte zamanlaması anlamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı bu düzenlemeleri çok faydalı ve yerinde buluyoruz. Bu konuda şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi bir kere daha belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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