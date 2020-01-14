Peterhansel kazandı, Sainz zirveyi korudu

14.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:20

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde 8'inci gün geride kaldı. 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan yarışta 9'uncu etabı otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephene Peterhansel kazandı, bir başka Red Bull sporcusu Carlos Sainz ise genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 9'uncu gün heyecanı da noktalandı. Wahdi Al Dawasir- Haradh arasında koşulan 410 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 35 saat 11 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü. Bir başka Red Bull sporcusu olan Stephene Peterhansel, 9'uncu günü 3 saat 8 dakikalık derecesiyle ilk sırada bitirerek genel klasmanda ikinciliğe yükseldi.

KAMAZ MASTER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜKamyon kategorisinde Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 38 dakika 35 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, dokuz gün sonunda elde ettiği 38 saat 5 dakika ve 25 saniye ile liderliğini sürdürdü.12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde 10'uncu gün Haradh ile Shubaytah arasında koşulacak.

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Genel detaylar

Kaynak: DHA