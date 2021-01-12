Peter Zulj, Göztepe'nin ilk Avusturyalı futbolcusu oldu
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Peter Zulj, Göztepe'nin ilk Avusturyalı futbolcusu oldu

12.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:43
Peter Zulj, Göztepe'nin ilk Avusturyalı futbolcusu oldu

Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj, sarı-kırmızılı ekibin ilk Avusturyalı futbolcusu unvanını aldı.

Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj, sarı-kırmızılı ekibin ilk Avusturyalı futbolcusu unvanını aldı.

Süper Lig'de 29. sezonunu geçiren Göztepe'de şu ana kadar 51 yabancı oyuncu forma giydi. Belçika'nın Anderlecht takımından sezon sonuna kadar kiralanan Avusturyalı Peter Zulj, İzmir temsilcisinde 52'nci yabancı isim olarak mücadele edecek.

Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in oynadığı Göztepe'de Portekizli futbolculardan Andre Castro 96, Beto ise 93 kez forma giyerek ilk iki sırada yer aldı.

Halen kadroda bulunan Brezilyalı Titi'nin 70 maça çıktığı İzmir temsilcisinde Senegalli Lamine Gassama 60, Gabonlu Andre Poko 57, Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele ile Kosta Rikalı Celso Borges 53, Büyük Britanyalı Cameron Jerome ile Brezilyalı Wallace Reis 50 müsabakada görev aldı.

30 ülkeden futbolcu

Süper Lig'de 30 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de Zulj'un transferiyle Avusturya, 31. ülke oldu.

6 Brezilyalı, 4 Fransız futbolcunun mücadele ettiği sarı-kırmızılı ekipte Gana ve Senegal'den 3, Arjantin, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Macaristan, Nijerya, Polonya ve Portekiz'den 2, Arnavutluk, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, İtalya, Demokratik Kongo, Kosta Rika, Kuzey Makedonya, Norveç, Paraguay, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Yugoslavya'dan ise birer oyuncu forma giydi.

En golcüsü Adis Jahovic

Göztepe'nin tekrar Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunun ilk devresinde 14 gol atan Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

İzmir temsilcisinde forma giyen oyunculardan Cameron Jerome ve Andre Castro'nun sekizer, Demba Ba, Nabil Ghilas ve Stefano Napoleoni'nin yedişer, Helman Nkosiyetha Mkalele ile Cherif Ndiaye'nin dörder, Axel Ngando ve John Nielsen'in üçer, Andre Poko, Oscar Scarione, Celso Borges, Guilherme, Marcio Mossoro, Peter Kabat, Wallace Reis, Yoan Gouffran ve Zlatko Tripic'in ikişer, Ideye Brown, Kamil Wilczek, Kadu, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya, Rachid Djebaili ve Rajko Rotman'ın birer golü var.

Göztepe'nin yabancı futbolcuları

Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele eden yabancı oyuncular içinde en fazla maça çıkan 20 isim şöyle:

FutbolcuÜlkeMaçGol
Andre CastroPortekiz968
BetoPortekiz930
TitiBrezilya700
Lamine GassamaSenegal600
Andre PokoGabon572
Helman Nkosiyetha MkaleleGüney Afrika534
Celso BorgesKosta Rika532
Cameron JeromeBüyük Britanya508
Wallace Reis SilvaBrezilya502
Yoan GouffranFransa462
Stefano Napoleoniİtalya397
Marcio MossoroBrezilya392
Radoslaw MajdanPolonya310
Axel NgandoFransa303
Nabil GhilasCezayir297
Leo SchwechlenFransa280
KaduBrezilya271
Rajko RotmanSlovenya271
Adama TraoreFildişi Sahili270
Zlatko TripicNorveç262

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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